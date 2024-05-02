متحف كفر الشيخ يعلن قطعة شهر مايو.. تمثال لـ«رمسيس الثاني»

أعلن متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، قطعة شهر مايو لعام 2024، التي ستكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

متحف كفر الشيخ يُعلن قطعة شهر مايو

قال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، إنّه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام، كما حدده المجلس الدولي للمتاحف «ICOM» منذ عام 1977، تم اختيار تمثال لـ«رمسيس الثاني» و«المعبودة سخمت»، ليكون «قطعة الشهر» لشهر مايو 2024، حيث أنّ هذه القطعة من أوائل القطع التى عُرضت بالمتحف لتكُن شاهدة على إنشاء هذا الصرح التعليمي الثقافي.

وأكد «عثمان»، أنّه تم اكتشاف تمثال «رمسيس الثاني» و«المعبودة سخمت» في معبد في بوتو، وهو يصور الملك «رمسيس الثاني» جالسا بجانب «سخمت»، وتم تصويرها في أكثر صورها شيوعا، بجسد امرأة و«رأس لبؤة»، يعلوه قرص الشمس والصل الكوبرا الحامية، وهي تحمل في يدها اليسرى العلامة الهيروغليفية عنخ، ورمسيس الثاني يعلوه قرص الشمس والصل أيضاً، وهو مصنوع من الجرانيت الأحمر، ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة «الأسرة التاسعة عشر»، لافتاً أنّ إدارة المتحف ستقوم بوضع القطعة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.