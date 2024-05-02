رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يهنئ طالبا لتفوقه في مسابقة القرآن الكريم

هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود بظاظو، بالصف الثاني الإعدادي بمعهد سنهور المدينة الإعدادي بنين، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في المستوى الثاني لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

وتقدم رئيس المنطقة، بالشكر لإدارة معهد سنهور المدينة الإعدادي بنين، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، ولكل من تبنى ودعم هذه الموهبة، مشيرا إلى أنّه سيتم تكريم الطالب، تحفيزاً له على مواصلة الجد والاجتهاد والتفوق.

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود بظاظو، كان من بين 40 طالباً وطالبة من الطلاب المرشحين لاختبارات العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية من منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 - 2024، وقد حصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في المستوى الثاني بالمسابقة.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة سنوية يتم تنظيمها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.