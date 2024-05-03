«صحة كفر الشيخ»: دورة تدريبية عن أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة بالمستشفيات

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، دورة تدريبية لمشرفي وفنيي الأشعة بمستشفيات محافظة كفر الشيخ، بعنوان «أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة»، بالتعاون مع إدارة الجودة بالإدارة العامة للأشعة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

دورة تدريبية عن أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة

وألقى المحاضرة محمد سمير وجدي، مشرف عام الأشعة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وتناولت تعليمات الوقاية الإشعاعية، وسياسات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والسجلات الخاصة بالأشعة طبقا لمعايير الاعتماد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية التدريب للعاملين بالقطاع الصحي، لرفع مهاراتهم، واكتساب مهارات جديدة، لتأهيل الكوادر لتحسين الأداء.

وأوضحت الدكتورة عبير الرحماني، مدير إدارة الأشعة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ الدورة التدريبية هي الأولى التي أعدتها إدارة الأشعة بعنوان «معايير الاعتماد لأقسام الأشعة»، وهي ضمن سلسلة دورات تدريبية سوف تُقام بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ لفنيي الأشعة.