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جامعة عين شمس توجه بسرعة تخفيض مصروفات الطلاب ذوي الهمم بالدراسات العليا

كتب:

أحمد أبوضيف
06:18 م | الجمعة 03 مايو 2024
الدكتورة غادة فاروق

الدكتورة غادة فاروق

وجهت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السادة عمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، بسرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بإعفاء طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس من ذوي الهمم حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من 25% من المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2024.

إعفاء الطلاب ذوي الهمم 

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس، أن القرار يأتي في إطار دعم إدارة الجامعة لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاهتمام بذوي الهمم في ظل رؤية شاملة لإدماجهم في البيئة الجامعية.

وأضافت أن الجامعة تعمل على توفير كافة سبل الدعم للطلاب من ذوي الهمم وتقديم التسهيلات اللازمة داخل الحرم الجامعي لتسهيل حركتهم وتوفير الوسائل المساعدة التقنية التي تمكنهم من متابعة دراستهم بكل يسر وسهولة إلى جانب تقديم الدعم الأكاديمي والمعنوي لهم لتحفيزهم على الإندماج في البيئة الجامعية وتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني ومساعدتهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.