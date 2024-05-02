«القومي للإعاقة» يثمن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم

رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في كلمته باحتفالية عيد العمال، مؤكدة ضرورة استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر، ما يؤكد الضمانة الكاملة لحقوقهم وقدراتهم.

رعاية الدولة لذوي الهمم

وقدمت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للرئيس على رعايته الدائمة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتوجيه كل مؤسسات الدولة بالعمل على كفالة أوجه الحماية الاجتماعية لهم.

ذوي الهمم شركاء في بناء الجمهورية الجديدة

وأكدت إيمان كريم أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في بناء الجمهورية الجديدة بسواعدهم، وأنهم أكثر الفئات المجتمعية إدراكا لجهود الدولة والطفرة النوعية التي حدثت بشأن دمجهم وتأهيلهم وتدريبهم، وإنفاذ القوانين التي تراعي حقوقهم.