في ذكرى ميلاده الـ101.. تعرف على سبب فصل توفيق الدقن من السكة الحديد

يمرّ اليوم 101 عام على ميلاد الفنان توفيق الدقن، ورغم رحيله منذ عقود، إلا أنه لا يزال حاضرًا بأعماله وإيفيهاته خالدة في ذاكرة محبيه، وقبل دخوله عالم الفن، تنقل بين العديد من المهن، وكشف النقاب عنها في حواره مع الإذاعي وجدي الحكيم، خلال برنامج «حديث الذكريات»، بما في ذلك السر وراء فصله من العمل في السكة الحديد.

مهن ما قبل الفن

أمتهن توفيق الدقن العديد من المهن، قبل احترافه التمثيل، فقد كان أكبر أشقائه وأراد مساعدة والده في المصاريف، لذا عمل في بداية حياته مديرًا لمعمل ألبان لفترة قصيرة، بعد حصوله على شهادة «البكالوريا» الثانوية العامة، وبعدها عين كاتبًا في النيابة، وبعد وفاة والده، سافر إلى القاهرة ليعمل في مصلحة السكة الحديد، وفقًا لما أكده في برنامج «حديث الذكريات».

فصله عن العمل

كان من المفترض سفر توفيق الدقن إلى لبنان، لتصوير فيلم سينمائي، وكان وقتها لا يزال موظفًا في السكة الحديد، وطلب إجازة للسفر لكن رفض مديره حينها، ليضطر للسفر دون إذن، وعند عودته تلقى جوابًا يفيد بفصله عن العمل بسبب تغيبه 15 يومًا دون إذن، ليتفرغ بعدها للفن.

اللقاء مع مديره بعد الشهرة

«رب ضارة نافعة»، بهذه الكلمات عزى توفيق الدقن نفسه بشأن فصله عن العمل، بعدما لمع اسمه في عالم الفن، كما أكد خلال حواره في برنامج «حديث الذكريات» أنه لم يغضب من مديره مطلقًا، ورأى أن هذا القرار جاء في مصلحته.

ذكرى رحيل توفيق الدقن

استمر توفيق الدقن في تقديم الأعمال الفنية، رغم معاناته في آخر سنتين من عمره بالفشل الكلوي، ليرحل عن عالمنا في 26 من نوفمبر عام 1988، عن عمر ناهز 65 عامًا.