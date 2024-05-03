«المركزية الأمريكية» تعلن توقف تركيب الرصيف العائم قبالة سواحل غزة مؤقتا لسوء الطقس

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن توقف مؤقت لتركيب الرصيف العائم قبالة سواحل غزة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه جرى نقل الرصيف والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أشدود، وسيجري الانتهاء منها قبل وضعها في موقعها، عندما تهدأ الأحوال الجوية.

شدة الرياح وارتفاع الأمواج شكلا ظروفا غير آمنة للعاملين

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن شدة الرياح وارتفاع الأمواج شكلا ظروفا غير آمنة للجنود العاملين على إكمال الرصيف.

وتابعت: «بمجرد إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، فإنه سيسمح بإيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين».