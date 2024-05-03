«الصحفيين العرب»: جرائم قتل الصحفيين في غزة والضفة الغربية جريمة ضد الإنسانية

طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية الحكومية؛ نتيجة القيود المشددة والعقوبات السالبة للحرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو.

اليوم العالمي لحرية الصحافة

أشاد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب بالمواقف المشرفة للنقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد بالبلاد العربية دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير.

وتابع أن جرائم قتل الصحفيين واحتجازهم وخطفهم خلال أداء عملهم، كما هو الحال حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل جريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن كونها انتهاك صارخ للحرية والمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو، بالإسراع بإطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير لتكون مقدمة حقيقية للإصلاح الشامل، بالإضافة إلى تطهير القوانيين والتشريعات العربية من العقوبات السالبة للحرية وإسقاط عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر، وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من السيطرة الحكومية وإطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس المنظمات الإعلامية المستقلة والحرة تدعيم المنظمات النقابية للصحفيين والإعلاميين العرب وحمايتها من الاختراق وكفالة حريتها واستقلاليتها ضماناً لحماية الصحفيين.

المحكمة الجنائية الدولية

وتابع: اعتبار جرائم القتل والخطف والإختفاء القسري للصحفيين من الجرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤكدا تصميمه على المضي قدماً في خوض معركة الحريات عموماً وحرية الصحافة خصوصاً.