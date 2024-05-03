بسمة لـ«الوطن»: مسلسل «مليحة» قدم القضية الفلسطينية للأجيال الجديدة

قالت الفنانة بسمة، إن المُوسم الرمضاني لهذا العام شهد حالة كبيرة من الزخم الدرامي الهام، الذي انعكس تنوعه الدرامي على الجمهور في حالة كبيرة من الوعي، خاصة من خلال مسلسلي «الحشاشين» و«مليحة»، واللذان قدما قضايا هامة للغاية وامتد نجاحهما إلى الوطن العربي كله.

بسمة: مسلسل مليحة قدم القضية الفلسطينية للأجيال الجديدة

وأوضحت الفنانة بسمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسلسل مليحة تناول لأول مرة القضية الفلسطينية قائلة : «من المهم أن نقدم عملا فنيا يُسلط الضوء على القضية الفلسطينية، فالكثير من الأجيال الحالية لا يعلمون تفاصيل القضية ولا بداياتها وأسبابها وكيفية اغتصاب الأرض من الكيان الإسرائيلي المحتل، والأحدث المثيرة الأخيرة في 7 أكتوبر الماضي، جعلت جميع الأجيال تنتبه لهم، وأن هناك صراعا عربيا إسرائيليا مُستمر لأجيال منذ عقود طويلة».

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وتابعت أن مسلسل مليحة ساعدها كثيرًا في شرح القضية الفلسطينية لابنتها، لافتة إلى أن الأطفال حاليًا في سن صغير يتحدثون عن فلسطين، لذا فالعمل مهم للغاية.

أبطال مسلسل مليحة

وشارك في بطولة مسلسل مليحة عدد كبير من الفنانين وهم دياب، أمير المصري، أشرف زكي، ميرفت أمين، علي الطيب، سيرين خاص، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا الجزار.