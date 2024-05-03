بعد 6 جراحات معقدة.. مستشفى سعودي ينقذ طفلا من الشلل الرباعي

نجح مستشفى بريدة بالمملكة العربية السعودية، في إجراء جراحة نادرة لطفل مصاب بشلل رباعي، يبلغ من العمر 9 أعوام، أعادت له الحركة مجددًا، في إنجاز غير مسبوق من نوعه، وذلك بعدما تم إجراء نحو 6 عمليات له، ليتمكن في الأخير من المشي بشكل طبيعي.

مستشفى سعودي يعيد الأمل لطفل عمره 9 سنوات

تمكن المستشفى، من إعادة الحركة لطفل مصاب بالشلل الدماغي، وذلك بعد إجراء العديد من الجراحات المعقدة له، ليتمكن في الأخير من السير على قدميه مجددًا، ويعود الأمل له وقلبه ينبض بالحياة من جديد.

نجح الطاقم الطبي الذي تولى مسؤولية الإشراف على حالة الطفل المصاب بالشلل الرباعي، في تنفيذ مهمته ببراعة، والتي تطلبت خضوعه لـ6 عمليات جراحية، استغرقت إحدها نحو 3 ساعات متواصلة، وفقًا لجريدة «الرياض» السعودية.

عملية جراحية في 3 ساعات

وقد خضع الطفل إلى عدد من الفحوصات السريعة، التي توصلت في الأخير إلى حاجته لتدخل جراحي دقيق، للعمل على إطالة الأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين، ليشير المستشفى إلى أنّ العمليات الجراحية تمت على مدار جلسة واحدة، استغرقت 3 ساعات.

وتحسنت حالة الطفل بعد التدخل الجراحي السريع لحالته، ليتمكن من مغادرة المستشفى، إلا أنه يحرص على المتابعة الدورية مع العيادات الخارجية، وبعد انتهائه من برنامج إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، تمكن من المشي وتحريك أطرافه الأربعة بصورة طبيعية تمامًا.