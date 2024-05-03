«عشان ربنا يوفقنا».. طلاب الفرقة الرابعة بهندسة أسوان يودعون الكلية بـ«تجديد المسجد»

أشهر قليلة تفصلهم عن التخرج وترك الجامعة، بعد 5 سنوات في محرابها، وكان من الضروري ترك بصمة تذكر الأساتذة والطلاب القادمين بهم، فقرر طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة أسوان، جمع أموالاً لتجديد مسجد الجامعة بعد تهالك «السجاد».

إياد مصطفى، صاحب المبادرة، أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية هندسة أسوان قسم كهرباء، يروي لـ«الوطن»، حكاية تجديدهم مسجد الكلية قبل التخرج، موضحًا أن الفكرة بدأت منذ ديسمبر الماضي، والتنفيذ كان نهاية يناير 2024، مضيفًأ: «بقالنا حوالي 5 سنين كل دفعة قبل ما تتخرج بيعملوا عمل خيري، علشان ربنا يوفقهم في حياتهم العملية بعد كده، والفكرة اللي اقترحتها على زمايلي قبل ما نسيب الجامعة إننا نجدد مسجد الكلية».

حين عرض «إياد» الفكرة على زملائه، رحب بها الجميع وبدأوا باتخاذ خطوات جادة لتنفيذها، من خلال أخذ موافقة إدارة الجامعة، على جمع تبرعات من الطلاب لتجديد مسجد الكلية، وبعد أسابيع قليلة جمعوا مبلغا يؤهلهم للبداية في تنفيذ فكرتهم، وبالفعل بدأوا بإزالة السجاد المتهالك وشراء بديلاً عنه، وقاموا بدهان جدران المسجد بالكامل.

جمع التبرعات وجهود طلاب الفرقة الرابعة

رغم أن التبرعات شارك فيها جميع طلاب كلية هندسة أسوان، إلا أن طلاب الفرقة الرابعة ويتراوح عددهم من 90 إلى 110 طلاب، هم من قاموا بالتنفيذ، عن طريق الوقوف بجانب العمال ومساعدتهم، وشراء أدوات الدهان والنقاشة، والمستلزمات الجديدة.

إياد: عاوزين نعمل حاجة لها قيمة

«عاوزين حاجة لها قيمة نحس بيها، وتكون في نفس الوقت بسيطة، ولقينا إن المسجد محتاج فرش وسجاد، فجبنا فرش جديد للمسجد، وغيرنا كل حاجة في مسجد الرجال والنساء، ودلوقتي انتهينا من أعمال النقاشة وهنفرش السجاد بكرة».. هكذا تحدث «إياد» عن سبب اختيارهم لتجديد المسجد، مؤكدًا أنهم سينتهون غدأ من كافة التجديدات.