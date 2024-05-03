افتتاح المسجد الكبير في الشيخ زويد بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والشيخ محمود مزروق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، المسجد الكبير بوسط مدينة الشيخ زويد، والذي تم إعادة بناءه بتكلفة 6 ملايين جنيه.

افتتاح المسجد الكبير

وقال الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء، في بيان، إن تكلفة المسجد بلغت 6 ملايين جنيه، موضحا أن المسجد أحد أكبر مساجد مدينة الشيخ زويد، وهو المسجد الرئيسي للمدينة، ويعد مجمع العائلات بوسط المدينة.

وأضاف مرزوق، أن المسجد تم بناءه بشكل حضاري، ليكون دار الندوات الرئيسي بالمدينة، وتم إنشاء دار مناسبات، وتوسعة في المصلى الرئيسي، وإنشاء مصلى للنساء لأول مرة في الشيخ زويد.

بدوره أكد المهندس هشام الكاشف، مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف محافظة شمال سيناء، لـ«الوطن»، أنّ المسجد يعتبر أحد أكبر مساجد المدينة، وتم التخطيط له والبناء، ليكون المسجد الأكبر، فهو يتوسط الكتلة السكنية، ومجمع عائلات وسط المدينة

المسجد عمره 60 عاما

وقال سالم الحلو، أحد أهالي الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إن المسجد يعتبر من أوائل المساجد التي تم إنشائها في المدينة، منذ ما يقرب 60 عاما، وتم إعادة تطويره للتوسعة والبناء بشكل حضاري.

المسجد يتسع لـ1000 شخص

وأضافت إدارة الأوقاف بالشيخ زويد، في بيان، أن المسجد يتسع لنحو 1000 مصل من الرجال، وأيضا مصلى للنساء يتسع 150 امرأة، ويشمل المسجد دار مناسبات مكتملة ومركز طبي وعيادات خارجية، وتوسعة في أماكن الوضوء، وسيكون شاملا لخدمة أهالي وسط المدينة، وسكنا لإمام وخطيب المسجد، ودروس الفقه والقرآن الكريم.

بدوره قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إنّ الاهتمام بالمسجد الكبير جاء لعدة أسباب هامة، وهي أنّ المسجد يتوسط جميع العائلات، فإنّ الجنازات تخرج منه، ويعد إحدى علامات المدينة المميزة، فهو شاهد على جميع الأحداث، علاوة على أنه ملتقى أبناء العائلات.