انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في «هندسة الطاقة» بجامعة أسوان

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/ 2023 في جميع كليات الجامعة، وعددها 19 كلية ومعهدا.

وأكدت الجامعة، في بيان، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية هندسة الطاقة، والتي تعد واحدة من أهم كليات الهندسة في جنوب الصعيد، حيث تأسست بمسمى المعهد العالي للطاقة بأسوان عام 1989، لتخريج مهندسين متخصصين في مجالات الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المحطات المائية.

الكلية تضم الآن 5 برامج تخصصية جديدة

وأوضحت الجامعة، أن الكلية تضم الآن 5 برامج تخصصية جديدة، هي برنامج هندسة القوى الكهربائية، وبرنامج هندسة القوى الميكانيكية، وبرنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، وبرنامج هندسة التحكم في الطاقة، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، حيث اختيرت هذه البرامج بناءً على دراسة سوق العمل وتلبية احتياجاته.

وتشكلت لجنة لمتابعة اللجان على رأسها الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الطلاب، والدكتور محمود بكري، وكيل كلية هندسة الطاقة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات والشبكات بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتواصل إدارة الجامعة المتابعة الميدانية لتسخير كل الإمكانيات، وضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بسلاسة واستقرار، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب.