تحذير من انتشار 4 أوبئة خطيرة قبل دخول الصيف.. ينقلها الناموس

ارتفاع درجات الحرارة، واستقبال فصل الصيف، من الأمور التي ينتظرها العديد من المواطنين، خاصة ممن يفضلون الأجواء الصيفية الحارة، وطول فترات النهار، للاستمتاع بالأجواء على الشواطئ، إلا إن الأمر قد يحمل معه خطر الإصابة ببعض الأمراض، أو الطفيليات، تترك آثارًا جانبية، قد تؤدي بصحتك بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

التغيير المناخي يؤدي لانتشار الأمراض

العديد من الدراسات حذرت مرارًا وتكرارًا، من زيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ يسبب الأمر انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة الأجسام التي تعيش في درجة حرارة عالية، وتسبب تفشي الأمراض.

تحذير من انتشار 4 أوبئة خطيرة قبل دخول الصيف

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من انتشار 4 أوبئة خطيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مؤكدًا أنّ الأماكن الريفية التي تتواجد بها «ترعة»، هي بيئة خصبة لانتشار بويضات الطفيليات والميكروبات الخطيرة على الصحة.

وأوضح «الحداد» لـ «الوطن» أنّ ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، يؤدي بشكل كبير لانتشار 4 أوبئة، خاصة التي تنتقل من خلال المياه الملوثة والحشرات وعلى رأسها الناموس، الذي ينقل الملاريا، التي تنتشر بشكل كبير في الحرارة الشديدة.

كما أوضح أنه خلال الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تنتشر حمى الضنك، والالتهاب الكبد الوبائي أ، والنولات المعوية، بسبب انتشار الميكروبات والطفيليات، التي تتطلب وقاية شديدة على رأسها النظافة العامة.