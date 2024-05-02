بأقل من 20 جنيها.. مكون يساعدك على التخلص من النمل نهائيا

مع ارتفاع درجات الحرارة وازدهار فصل الربيع، يصبح النمل أكثر نشاطًا، حيث يخرج من الجحور بحثًا عن مصادر الغذاء والمأوى، وهو ما يمثل للعديد من ربات المنازل، اقتحامًا غير مرحب به للمطابخ وأماكن المعيشة، ما يدفعهن إلى البحث عن طرق طبيعية للتخلص منه بطريقة آمنة.

مكون منزلي لا يتخطى 20 جنيهًا، كشفت عنه صحيفة إكسبريس وهو نوع من التوابل، يساعد على التخلص من النمل في المنزل.

يمكن استخدام القرفة كرادع طبيعي لتثبيط النمل من دخول المنازل وإنشاء مستعمرات، بهذه الكلمات كشف الموقع عن فوائد القرفة في طرد النمر، إذ تكمن فعاليتها في رائحتها التي تعجب الإنسان، ولكنها تنفر النمل.

مكون منزلي يساعد على طرد النمل نهائيًا

تحتوي التوابل على مركبات تعطل قدرة النمل على التواصل من خلال مسارات الرائحة، مما يربكهم بشكل فعال ويمنعهم من المغامرة في المنازل، بحسب التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل القرفة كحاجز، مما يخلق جدارًا غير مرئي لا يرغب النمل في عبوره، يعد استخدام القرفة كرادع للنمل أمرًا بسيطًا وفعالاً من حيث التكلفة أيضًا.

كيفية استخدام القرفة للتخلص من النمل

ويمكن اتباع الخطوتين التاليتين في استخدام القرفة للتخلص من النمل نهائيًا:

(1) رش القرفة المطحونة حول نقاط الدخول مثل الأبواب والنوافذ والشقوق في الجدران، مما يخلق حاجزًا وقائيًا من غير المرجح أن يخترقه النمل.

(2) يمكن تخفيف زيت القرفة الأساسي بالماء وتطبيقه باستخدام زجاجة رذاذ لاستهداف مناطق محددة أو إنشاء محيط حول المنزل.

على عكس المبيدات الكيميائية، التي قد تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، توفر القرفة بديلاً آمنًا للأسر التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة أو مخاوف بشأن التعرض للمواد الكيميائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون رائحته اللطيفة بمثابة معطر طبيعي للهواء، مما يعزز أجواء مساحات المعيشة مع إبقاء النمل بعيدًا.