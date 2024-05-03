«البيئة» تعلن استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، من جامعة الإسكندرية، والتي تعد الجامعة المستضيفة.

ونظمت وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وشركة سانوفي مصر، مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار «صحتنا من صحة كوكبنا» بمشاركة 3 جامعات مصرية «الإسكندرية، دمنهور، مطروح»، وقد شارك بالماراثون 200 متسابق ومتسابقة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية وقد بلغت مسافة الماراثون 3 كيلو متر تقريبا، وانطلق المارثون من أمام كوبري ستانلي مرورا بكورنيش الإسكندرية وحتى نقطة النهاية أمام مبنى الجامعة بالشاطبي، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل (10) مراكز.

مجالات التنمية المستدامة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الأنشطة تضمنت أيضا تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية، ومسابقة عمل فيديو توعوي وأبحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وسيتم تصعيد أفضل ثلاث مراكز، ويتم تسليم الجوائز لافضل 3 مراكز.

وتابعت: إلى جانب تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئي، على أن يتم تصعيد أفضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (3) مراكز للفرق المشاركة.

20 جامعة مصرية

يذكر أن المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حيث تستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد 20 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر خلالها توزيع عدد (1000) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.