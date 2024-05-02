وزيرة البيئة تنعى رئيس «طاقة الشيوخ»: كان مشهودا له بالكفاءة والإخلاص

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجميع العاملين بالوزارة وجهازيها ببالغ الحزن والأسى، النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم.

كان وطنيًا ومتفانيًا في عمله

وقالت وزيرة البيئة، إن الراحل كان مشهودًا له بالكفاءة والإخلاص وكان وطنيًا ومتفانيًا في عمله حتى آخر لحظات حياته من خلال رئاسته للجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.

وأشادت بمدى اهتمامه البالغ بقضايا البيئة المختلفة وتعاونه وتنسيقه المستمر مع الوزارة في ذلك الشأن، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.