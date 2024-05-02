رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزيرة البيئة تنعى رئيس «طاقة الشيوخ»: كان مشهودا له بالكفاءة والإخلاص

كتب:

بسمة عبدالستار 
04:24 م | الخميس 02 مايو 2024
النائب عبد الخالق عياد 

النائب عبد الخالق عياد 

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجميع العاملين بالوزارة وجهازيها ببالغ الحزن والأسى، النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم.

كان وطنيًا ومتفانيًا في عمله

وقالت وزيرة البيئة، إن الراحل كان مشهودًا له بالكفاءة والإخلاص وكان وطنيًا ومتفانيًا في عمله حتى آخر لحظات حياته من خلال رئاسته للجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.

وأشادت بمدى اهتمامه البالغ بقضايا البيئة المختلفة وتعاونه وتنسيقه المستمر مع الوزارة في ذلك الشأن، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

جهود وزارة البيئة في سيناء.. تجديد 70 شمندورة بحرية لتأمين مراكب السياح

إنجازات وزارة البيئة في سيناء.. أبرزها تطوير المحميات الطبيعية

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة البيئة.. اعرف الشروط المطلوبة

وزارة البيئة: تصنيع خط تدوير المخلفات نموذج تجريبي لتوطين الصناعة

حدث آخر 10 سنوات.. مبادرات وزارة البيئة تحقق طفرة في السياحة البيئية

حدث آخر 10 سنوات.. وزارة البيئة تنفذ مشروعات بـ19.5 مليار جنيه
بقلم بسمة عبدالستار 