مستجدات تنفيذ محطة المدينة الرياضية الدولية بالقطار الكهربائي الخفيف (فيديو)

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمحطة المدينة الرياضية الدولية وهى إحدى محطات المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي LRT، المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، وأحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

مشروع القطار الكهربائي

وأكدت الهيئة، أن مشروع القطار الكهربائي يُعد من أكبر الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الهيئة لخدمة المواطن المصري، موضحة أن المرحلة الثالثة تمتد جنوبا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع «العين السخنة - مطروح» بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات.

تتضمن محطات المرحلة الثالثة 3 محطات علوية ومحطة سطحية، والمحطات هي «كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية»، ويتم تنفيذها بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي الخفيف، وسيلة نقل ذكية خضراء، تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، إذ يعمل حالياً لخدمة التجمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة الشروق وبدر والعبور، ويبدأ من محطة عدلي منصور، كما يوصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.