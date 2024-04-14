مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف الجديدة، المعروف بالـ«LRT»، وقطار العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من شهر أبريل الجاري، وتنتهي اليوم الأحد الموافق 14 من الشهر نفسه.

وأكدت الهيئة القومية في تقرير لها، أنّ مواعيد التشغيل الجديدة للقطار الكهربائي من المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، وهو أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف الجديدة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف الجديدة، وفق ما أعلنته الهيئة القومية للأنفاق، والتي أشارت إلى أنّ القطار يخدم المناطق والتجمعات السكنية الجديدة، وهي كالآتي:

- قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

- قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً.

- قيام آخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً.

وأشارت الهيئة إلى أنّ إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف ستكون 143 رحلة.