بدء التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف ورقيا بـ«القومية للأنفاق»

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو 2024، تلقي طلبات التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يخدم التجمعات العمرانية الجديدة كالشروق وبدر والعاصمة الإدارية.

وظائف القطار الكهربائي الخفيف، وفق الهيئة، متاحة للحاصلين على الدبلومات الفنية، مؤكدة أنه يُفضل أن يكون المتقدم مُتقناً للغة الإنجليزية أو اللغة الصينية، وتتمثل مسئوليات العمل على سبيل المثال في الصيانة الوقائية، وكشف الأعمال وإصلاحها سواء لأنظمة اتصالات وإشارات السكك الحديدية والأعمال المتعلقة بالصيانة لمعدات الورشة.

وعن طريقة التقديم، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن التقديم يتم من خلالها حيث يذهب الراغب في هذه الوظائف إلى مقر الهيئة بميدان رمسيس ومعه المستندات المطلوبة في ظرف موضح عليه اسم الوظيفة والقسم التابع لها.

أقسام وظائف القطار الكهربائي

- قسم الإشارات والاتصالات

- قسم الوحدات المتحركة

- قسم معدات الورشة

- قسم الأنظمة الكهروميكانيكية

- قسم أنظمة التذاكر

- قسم المصاعد والسلالم المتحركة

- قسم الطاقة والشبكة الكهربائية

المتطلبات العامة لشغل وظائف القطار الكهربائي

- معرفة بصيانة المعدات الميكانيكية

- حاصل على دبلوم فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 عاما

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

- ليس لديه سجلات جنائية

- القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل

- القدرة على الانضباط الذاتي القوي والالتزام باللوائح والقوانين

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة