تقليل أوقات انتظار القطار الكهربائي الخفيف بالمحطات في أوقات الذروة

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، أنه بداية من أول مايو 2024، ومن الأحد إلى يوم الخميس، سيقل وقت الانتظار خلال أوقات الذروة.

ساعات الذروة الأولى

وأكدت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القطارات ستصل كل 8 دقائق بدلاً من 10 دقائق خلال ساعات الذروة، موضحة أن ساعات الذروة الأولى من 6:30 دقيقة حتى 10:00 صباحا، من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة.

ساعات الذروة الثانية

وأوضحت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، أن ساعات الذروة الثانية من الساعة 2:00 حتى 4:30 مساءً من محطة مدينة الفنون والثقافة لمحطة عدلي منصور: «قطارات أكتر = انتظار أقل = مشاوير أسهل».