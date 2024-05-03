محافظ الإسكندرية: الشواطئ جاهزة لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية موسعة على طول الكورنيش والمتنزهات والميادين العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيدي القيامة المجيد وشم النسيم، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

وأكد اللواء محمد الشريف، في بيان له مساء اليوم، على هامش جولته، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات، لمتابعة استعدادات المحافظة بالإضافة إلى تجهيز شواطئ الإسكندرية كافة لاستقبال الزائرين.

تشديد الرقابة على أسواق الإسكندرية

وكلف المحافظ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية كافة، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، التي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظا على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ الإسكندرية، على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، فضلا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

ارقام طوارئ الإسكندرية

وأوضح «الشريف» أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية مستمرة في انعقادها، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.