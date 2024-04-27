محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأسر المنتجة

قال اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أن اللواء محمد الشريف، المحافظ افتتح اليوم، معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات القبلية، لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية ونباتات وزهور الزينة، وشارك فى المعرض عشرات من سيدات الإسكندرية، من أجل دعمهن، وفتح أسواق جديدة لهن.

الجهات المشاركة

أضاف لطفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض شارك فية العديد من الجهات، منها إدارة الحفاظ على التراث، والإدارة العامة للحدائق المركزية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي وسط، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وجامعة فاروس، ومديرية الشئون الصحية، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومنطقة آثار الإسكندرية.

ويقام المعرض لمدة يومين، بمشاركة 50 عارضة من السيدات المعيلات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين «مشغولات يدوية وتراثية كروشية تريكو- منتجات جلود- إكسسوارات- ملابس- منتجات غذائية».

فتح أسواق جديدة

أوضح أن هذا المعرض، بداية لعدد من المعارض التي ستنظمها هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، إلى جانب العمل على تطوير العديد من حدائق الإسكندرية، وإقامة تلك المعارض بها بهدف إحياء المنتجات التراثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للسيدات المعيلات لتوافر أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور، لفتح أسواق جديدة لهم لتشجيعهم على الإستمرار والنجاح.