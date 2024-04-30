يمتلك برج الدلو قلبا يتفانى في إسعاد الآخرين، وهو إنسان حساس للغاية، يعمل بإخلاص شديد ولا يمل النجاح، وغالبًا ما يكون أصحاب برج الدلو مفكرين يمتلكون الطاقة والدفء والرغبة العميقة فى إنجاز الأشياء، وأصحاب مبدأ في الحياة.

ومن مشاهير برج الدلو الرئيس الأميركي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أن هناك تحسن طفيف في العمل، فتتغير الأوضاع السيئة إلى الأفضل، كما أن رؤساءك سيهتمون بك كثيرًا، وستنال اهتماما زملائك، بسبب بعض التطورات التى تخص وضعك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن علاقتك بالحبيب مرتبكة إلى حد كبير، وكلما حاولت إيجاد الفرصة المناسبة للتخلص من كل الخلافات والأزمات السابقة بينكما تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل، فحاول إصلاح ما أتلفت.