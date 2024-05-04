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كولومبيا تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب حرب غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:53 ص | السبت 04 مايو 2024
كولومبيا

كولومبيا

بعد إشارة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الأربعاء الماضي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب عدوانها على غزة والإبادة الجماعية التي تشنها منذ السابع من أكتوبر على القطاع، أعلنت كولومبيا رسميًا قطع العلاقات مع تل أبيب.

وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية، عبر منصة «إكس» تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا، بشأن قرار الحكومة الكولومبية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

التنسيق لمغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين كولومبيا

وأبلغت الخارجية الكولومبية، السفير الإسرائيلي بالعمل على تنسيق الإجراءات اللازمة بشأن مغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين للبلاد، بالتعاون مع إدارة البروتوكول في الخارجية الكولومبية، مؤكدة أن عمل القنصليتين في تل أبيب والعاصمة بوجوتا ما زال مستمرًا.

الرئيس الكولومبي ينتقد بنيامين نتنياهو

وكان الرئيس الكولومبي، تحدث عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كما انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

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بقلم محمد عبدالعزيز