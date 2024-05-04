كولومبيا تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب حرب غزة

بعد إشارة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الأربعاء الماضي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب عدوانها على غزة والإبادة الجماعية التي تشنها منذ السابع من أكتوبر على القطاع، أعلنت كولومبيا رسميًا قطع العلاقات مع تل أبيب.

وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية، عبر منصة «إكس» تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا، بشأن قرار الحكومة الكولومبية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

التنسيق لمغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين كولومبيا

وأبلغت الخارجية الكولومبية، السفير الإسرائيلي بالعمل على تنسيق الإجراءات اللازمة بشأن مغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين للبلاد، بالتعاون مع إدارة البروتوكول في الخارجية الكولومبية، مؤكدة أن عمل القنصليتين في تل أبيب والعاصمة بوجوتا ما زال مستمرًا.

Comunicado de prensa



Bogotá, mayo 03 de 2024.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que el día de ayer se entregó de manera oficial al Embajador de Israel en Colombia, la Nota Verbal sobre la decisión del Gobierno de romper relaciones diplomáticas con el… — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 3, 2024

الرئيس الكولومبي ينتقد بنيامين نتنياهو

وكان الرئيس الكولومبي، تحدث عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كما انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.