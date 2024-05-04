حدث ليلا.. حسرة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»

خلال ساعات الليل الماضية، نشرت وسائل إعلام عبرية، وفقًا لمسؤولين سابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب خسرت بالفعل الحرب على غزة، ويجب إنهاؤها في أقرب وقت، كما ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة هدنة إنسانية جديدة مع استمرار المفاوضات.

ووقعت بعض الأحداث الهامة خلال الساعات الماضية، في ظل تصاعد التوتر بين العديد من الدول، بداية من إعلان مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال الإسرائيلي من بينهم جنرال سابق اسمه إسحاق باريك، أن إسرائيل خسرت الحرب بعد إخراج قواتها من قطاع غزة، ولا توجد حاليًا أي وسيلة ممكن لتدميرها، ودخول رفح الفلسطينية لن يساعد في الحرب، بل سيزيد من الخسارة: «لقد خسرنا فعلًا، علينا أن ندرك ذلك، الخطر الحقيقي هو نتنياهو، وجانتس ويوآف جالانت وهارتسي هاليفي».

مفاوضات غزة مستمرة بوساطة مصرية

وتستمر المفاوضات بوساطة مصرية بشأن صفقة جديدة لتبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، التي بدأت منذ أيام بجهود مصرية، وبحسب مصدر مصري رفيع المستوى صرح لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا إن مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس بالقاهرة اليوم السبت، لبحث تطورات موقف الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة.

والمقترح المصري يشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة 40 يومًا وصفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، ومن المتوقع، أن ترد حماس على الصفقة اليوم السبت.

«إسرائيل خسرت».. مطالبات في تل أبيب بإعلان إنهاء الحرب على غزة

بعد نحو 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وتدمير العديد من المنشآت والمنازل في غزة، وفرض حصار قاسي عليها، كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه رغم كل ما فعلته إسرائيل في الحرب، فقد خسرتها، فيما طالب مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال بضرورة إنهاء الحرب.

وكشف جنرال سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعى إسحاق باريك، أن إسرائيل خسرت الحرب بعد إخراج قواتها من قطاع غزة، ولا توجد حاليًا أي وسيلة ممكن لتدميرها، ودخول رفح الفلسطينية لن يساعد في الحرب، بل سيزيد من الخسارة، وأضاف قائلًا: «لقد خسرنا بالفعل، علينا أن ندرك ذلك، الخطر الحقيقي هو نتنياهو، وجانتس ويوآف جالانت وهارتسي هاليفي».

وأكد مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، يعلم جيدًا أنه خسر الحرب: «نتنياهو يعلم جيدًا أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انهيار دولة إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، يعرف نتنياهو أن إسرائيل في وضع مسدود».

كولومبيا تعلن رسميًا قطع العلاقات مع إسرائيل

وأعلنت كولومبيا رسميًا قطع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما نشرته الخارجية الكولومبية في حسابها الرسمي عبر منصة «إكس»، وقالت: «تم يوم أمس تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا، بشأن قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل اعتبارًا من هذا اليوم».

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء أمس الجمعة، وسقط العديد من الشهداء والمصابين.

أمريكا تحذر مواطنيها

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، حذّرت مواطنيها من توخي الحذر في حال قرروا السفر إلى ألمانيا، خوفًا من نشاط لعمليات عسكرية محتملة، وجاءت التحذيرات في مذكرة صدرت يوم الأربعاء، قالت إن بعض الأشخاص وصفتهم بـ«الجماعات الإرهابية» تواصل التخطيط لهجمات في ألمانيا.

وجاء في تحذير الخارجية الأمريكية، أنّ الأهداف المتوقع استهدافها في ألمانيا هي المواقع السياحية ومراكز النقل، والأسواق ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية، والفنادق والنوادي والمطاعم وأماكن العبادة والمتنزهات والفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى والمدارس والمطارات.

وبعد المساعدات الأمريكية لكييف والتي وصلت لمليارات الدولارات لصد الزحف الروسي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كايرون إنه من حق كييف استخدام الأسلحة لضرب روسيا في أراضيها.

كما حذّرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن أوكرانيا تحضر لهجوم جديد على جسر القرم، وذلك بدعم من الدول الغربية، وهو ما يفسر التحذيرات الأخيرة من مسؤولين أوروبيين حول تهديد وشيك ضد جسر القرم.

وحذّرت واشنطن ولندن وحلف الناتو من أن أي أعمال عدوانية ضد جسر القرم، محكومًا عليها بالفشل وستؤدي إلى رد ساحق من موسكو.

ويرى مراقبون أن زيادة حدة التهديدات بين روسيا وحلف الناتو وأوكرانيا وأمريكا، من المحتمل أن تدفع العالم إلى «حرب عالمية ثالثة»، فيما تحاول السلطات في الدول المتصارعة تجنبها، حسب وسائل إعلام أمريكية.

المكسيك تعلن العثور على 3 جثث

وعثرت السلطات المكسيكية على 3 جثث على أحد الشواطئ بولاية باجا كاليفورنيا حيث أفادت أنباء عن فقدان أمريكي وسائحين أستراليين، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على التحقيق.

وكان الرجال الـ3 يقضون إجازة في بلدية إنسينادا، على بعد حوالي 90 دقيقة جنوب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال المدعي العام سوكورو إيبارا يوم الخميس إنه يجري التحقيق مع ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بالقضية، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانوا متورطين في اختفاء الرجال، بحسب و«كالة رويترز».