حدث ليلا.. أمريكا مٌهددة بالغرق وهجوم على موكب نتنياهو والسنوار انتصر على إسرائيل

شهدت الساعات الماضية من الليل أحداثًا مهمة، تتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحداث في الشرق الأوسط، إذ تعرض موكبه للهجوم من شخص إسرائيلي في تل أبيب، أوقف سيارته وحاول مهاجمته، كما اجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم صدور مذكرة اعتقال ضده خلال الأيام المقبلة.

وهاجم مستوطن إسرائيلي موكب بنيامين نتنياهو، حيث خرج من سيارته فور رؤيته، وحاول مهاجمته، ثم صرخ قائلًا: «أنت المذنب»، فيما قامت الشرطة باعتقاله على الفور، وفقًا لـ«مكان».

وول ستريت: يحيى السنوار انتصر على إسرائيل

كما زعمت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن زعيم أحد الفصائل الفلسطينية، يحيى السنوار، مقتنع بما حققه من نتائج خلال الحرب المُستمرة بغزة ويرى انه انتصر على إسرائيل، كما كشفت عن 3 أهداف يريدها «السنوار» لوقف الحرب، وهي إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل للمحتجزين، واتفاق نهائي لوقف الحرب، وبقاء الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

فصائل عراقية تعلن قصف أهدافا حيوية في إسرائيل

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة منذ ساعات، قصف ما وصفته بأنه هدف حيوي في بئر السبع بصاروخ كروز مطور، وقالت إنها نفذت عملية القصف ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم يعلن عن نتائج العملية، أو يصدر أي رد من جانب إسرائيل.

سرقة آلاف الأسلحة من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن تعرض أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي للسرقة خلال الساعات الماضية، تحتوي على العديد من القذائف والقنابل وأنظمة الدفاع، وهي الأسلحة التي تستخدمها في قصف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وبداية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

العديد من الأسلحة أيضًا، تمت سرقتها من مناطق تجمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وتحتوي على 33.740 قذيفة من نوع «ماج»، و14.650 مقذوفة 5.56، و315 آلية ألغام، و79 قذيفة هاون، و3 صواريخ من طراز لاو، و9 قذائف عيار 120 ملم، و2 من الأنظمة الدفاعية المتطورة للذراع البرية.

جنوب الولايات المتحدة مهدد بالغرق

وكشف تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن ارتفاع مستوى سطح البحر في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بما لا يقل عن 6 بوصات خلال السنوات الماضية، أي نحو 20 سم، وهي نفس الزيادة التي حدثت خلال الـ50 عامًا الماضية، ما ينذر باحتمالية حدوث فيضانات كبرى في الفترة المقبلة ستؤدي إلى غرق الولايات الجنوبية الساحلية.

وتزداد وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير، ما أجبر العديد من الولايات الساحلية إلى إعادة حساباتها والاستعداد لموجات من الفيضانات، كما يقوم العلماء بدراسة الأسباب وراء زيادة مستوى سطح البحر.

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب

وفيما يتعلق بالصراع بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، رفع مستوى التأهب في بعض المكاتب الدبلوماسية، بسبب معلومات استخباراتية أشارت إلى أن كوريا الشمالية تحاول إيذاء مسؤوليها، وزيادة فرص هجوم قوي ضد أشخاص كوريين جنوبيين.

وردت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، على مزاعم كوريا الجنوبية، ووصفت ذلك بأنها جهود تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتشويه سمعتها، بما أنها من الدول المعارضة لواشنطن.

تايوان تعلن رصد 26 طائرة و5 سفن صينية

وتزداد حدة التوترات في بحر الصين الجنوبي، إذ أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، رصد 26 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة المتنازع عليها بين الصين وتايوان خلال الـ24 ساعة الماضية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وجاء في بيان للخارجية التايوانية، أن 17 طائرة عبرت الخط المتوسط ​​ودخلت منطقة «ADIZ» شمال ووسط تايوان، وهي منطقة معينة من المجال الجوي تحاول فيها الدولة التعرف على الطائرات وتحديد موقعها والسيطرة عليها لصالح الأمن القومي.