8 مستندات لتحديد تاريخ مخالفة البناء.. اعرفها لتقديم طلب التصالح

بدأت أحياء محافظة القاهرة تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بنشر المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء طبقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 على مخالفات البناء، حتى يعرف المواطنون كيفية تقديم الطلبات.

الأوراق اللازمة لتحديد تاريخ المخالفة

ومن المستندات المطلوبة للتصالح تحديد تاريخ مخالفة البناء، ويتوجب على ذلك تقديم الأوراق التالية:

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي

- مستند دال على تاريخ الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المخالفة

- مستند دال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار من كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية

- عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

تقرير معاينة

- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية يمكن إعدادها بواسطة مركز معلومات شبكات المرافق

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية

- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة من جامعة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات