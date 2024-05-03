مع اقتراب التصالح.. مخالفات بناء متاح لها التقنين داخل الحيز وخارجه

أعلنت المراكز التكنولوجية استعدادها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، والمخالفات داخل الحيز حتى تاريخ 17 ديسمبر2023، كما أن جميع طلبات التصالح التي تقدمت وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تحصل على نموذج 10 الدائم سيتم إحالتها إلى التصالح طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

مستندات التصالح

ومن المستندات المطلوب إرفاقها في طلب التصالح فى مخالفات البناء ما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- ما يدل على صفة مقدم الطلب.

- ما يدل على سداد رسم الفحص وسداد جدية التصالح.

- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

- تقريرهندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.

- إقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المدرجة ومنها المساحة وعدد الأدوار وفق نموذج 1.

- مستند دال على تاريخ توصيل أي مرفق من المرافق من كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون، وإنترنت.

حالات تقنين الوضع

- ما يفيد تقنين الوضع بالنسبة لمخالفات وتعديات البناء على أرض أملاك الدولة.

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.