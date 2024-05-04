«الأعلى للجامعات»: بدء العمل في مكتب التنسيق مطلع يوليو المقبل

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، استمرار التجهيزات لأعمال تنسيق 2024 للجامعات الحكومية سواء للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 أومايعادلها من شهادات وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن مكتب التنسيق سيبدأ أعماله رسيما يوليو المقبل، لاستقبال الطلاب للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بأعمال التنسيق والأوراق الواجب توافرها، خاصة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية والأجنبية.

لا تعديل في تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا تعديل في ضوابط وقواعد اختبارات القدرات وكذلك التوزيع الجعرافي، موضحة أن العمل بالنسبة لهم سيكون بذات قواعد العام الماضي، مشيرة إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط يتم تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بها لأعمال التقديم، وكذلك العمل بمختلف الإدرارات استعدادا للتنسيق.

التسجيل المبكر في الجامعات الخاصة والأهلية

وقي السياق ذاته، تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية الشهر المقبل أعمال فتح باب التسجيل المبكر للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، وفقا للقواعد والضوابط التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.