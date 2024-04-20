مصادر بـ«الأعلى للجامعات»: اختبارات القدرات في 7 كليات ضمن تنسيق 2024

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2024، سيكون بذات قواعد العام الماضي دون تغيير، والاختبارات ستجرى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات حال تقدمهم إلى 7 كليات.

تنسيق الجامعات 2024

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الكليات التي سيجرى لها اختبارات القدرات في تنسيق 2024، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، هي:

- كليات الفنون الجميلة

- كليات الفنون التطبيقية

- كليات التربية الفنية

- كليات التربية الموسيقية

- كليات التربية النوعية

- كليات التربية الرياضية

- شُعب التربية الموسيقية والفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس.