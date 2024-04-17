الأعلى للجامعات يناقش مشروع قانون جديد بشأن تنسيق 2024

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل المقترح الجاري مناقشته ووضع تفاصيله وبنوده من قبل اللجنة المشكلة من بعض رؤساء الجامعات برئاسة رئيس جامعة حلوان، وتستند إلى إجراء تعديل وإعادة النظر في توزيع أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات المختلفة لاسيما كليات القطاع الطبي.

ويستهدف ذلك توزيع الطلاب توزيعا عادلا في ظل وجود برامج دراسية جديدة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً وإقليميا.

تنسيق الجامعات 2024

وأضافت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم 27 أبريل الجاري آخر ما توصلت إليه اللجنة من نقاط للبت في المقترح سواء بالموافقة من عدمه، وإحالته لجهات الاختصاص حال الموافقة، خاصة وأنه يحتاج لتشريع بجانب إمكانية تطبيقه في تنسيق الجامعات 2024 من عدمه إيضا.

مؤكدة أن أي تعديلات يجري العمل عليها تضع في مقدمتها مصلحة الطالب أولا.

مكتب التنسيق

وتابعت المصادر، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات تقوم بالاستعداد لأعمال التنسيق، من خلال التجهيزات اللوجستية وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتعامل مع مراحل التنسيق باحترافية شديدة.