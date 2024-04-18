تفاصيل مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق 2024.. لا أعداد إضافية

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملامح التعديلات التي يتمّ العمل عليها حاليًا بشأن مشروع إعادة النظر في توزيع أعداد الطلاب المقرر قبولها بالكليات المختلفة، والمقرر عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل يوم 27 أبريل الجاري، للموافقة عليها من عدمه.

إعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولها

وحسبما أوضحته المصادر لـ«الوطن»، أنَّه يجرى العمل من قبل اللجنة المشكلة على التعديلات برئاسة رئيس جامعة حلوان، لإعادة النظر في أعداد الطلاب المقرر قبولها، وأن يتمّ تزويد كل كلية بالأعداد المقررة لها وفقًا لإمكانياتها دون تحميلها أعدادًا إضافية، مضيفة أنَّ الهدف من التعديلات هو توزيع الطلاب على الكليات بما يتوافق ويتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

توزيع الطلاب على الكليات

وأوضحت المصادر، أنَّ اللجنة تعكف حاليًا على إعداد صيغ تنفيذية لتطبيقها في تنسيق 2024، لافتة إلى أنَّ اللجنة ستحدد الأعداد في كل التخصصات، مبينة أنَّ الفترة الحالية تشهد تطبيق برامج دراسية متميزة ومؤهلة لسوق العمل إقليمًا ودوليًا، مشيرة إلى أنَّ إعادة التوزيع لا يعني الخفض ولكن تكون الأولوية للاحتياجات، مؤكّدًا أنَ القبول بالكليات يكون حسب العرض والطلب والإقبال والحدود الدنيا للمجاميع بما يتماشى مع الأعداد المقررة للكليات.