تكليف من «التعليم» بشأن صرف مكافأة إثابة للمشاركين بامتحانات الثانوية 2023

أرسلت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إرسال مندوب المديرية لاستلام كشوف صرف إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023، دور أول بناء، على موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصرف مكافاة للمشاركين في أعمال الامتحانات العامة 2023.

تكليف مسؤول الحسابات في المديرية بعمل مطالبة بالمبالغ المطلوبة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتوجه المندوب بخطاب تكليف معتمد من مدير المديرية لاستلام كشوف الصرف من لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة قطاع القاهرة، وعنوانها مدرسة فتحية بهيج الإعدادية «شارت جواد حسني - عابدين - القاهرة بجوار محطة مترو محمد نجيب».

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليف مسؤول الحسابات في المديرية بعمل مطالبة بالمبالغ المطلوبة طبقا لما هو مدون بكشوف الصرف وتسليمها إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام الوزارة حتى يتسنى صرف المستحقات المالية للمشاركين.