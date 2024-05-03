«التعليم»: نظام التصحيح الإلكتروني «بابل شيت» لا يشوبه أخطاء

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات العام الحالي ستكون بنفس مواصفات العام الماضي، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات يجري سحبها من بنوك الأسئلة، بناء على مواصفات محددة، وتشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نماذج الامتحان والإجابة، والأسئلة متدرجة.

30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب أقل من المتوسطة

وقال «زلطة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة ON، إن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب أقل من المتوسطة، و40% للمتوسط و30% للمتميزين.

وشدد على أن جدول الامتحانات يراعي الفترة الزمنية للشعب المختلفة، موضحا أن هناك لجنة من 10 خبراء لمراجعة امتحان كل مادة في الثانوية العامة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام التصحيح الإلكتروني «بابل شيت» لا يشوبه أخطاء، وكل ورقة إجابة في الثانوية العامة يراجعها 2 مصححين منفصلين، ولو فرق التصحيح أكثر من ½ درجة، تذهب ورقة الإجابة لمصحح ثالث.