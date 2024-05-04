رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال «عبد الرازق» في برقية التهنئة: «البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحية تقدير وإعزاز، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إليكم وجميع الإخوة المسيحيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وعلى وطننا الغالي بالأمن والاستقرار، مع أطيب التمنيات لنا جميعًا بمستقبل واعد لشعب تآلف نسيجه وتلاحمت الروابط بين أبنائه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.. حفظ الله مصرنا الغالية وبارك شعبها العظيم».