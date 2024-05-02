شقيق عبد الخالق عياد عضو مجلس الشيوخ يكشف موعد العزاء

أعلنت أسرة النائب عبد الخالق عياد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، ممثلا عن محافظة الغربية، وأحد أبناء مركز ومدينة كفر الزيات، وفاته اليوم، داخل أحد المستشفيات في سويسرا، وذلك بعد صراع مع المرض.

تولى منصب رئيس الهيئة العامة للبترول

وكشف المهندس كمال عياد، شقيق عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الوفاة والحالة الصحية له في الساعات الأخيرة من حياته، مؤكداً أنّ شقيقه شغل عديد من المناصب منها توليه منصب رئيس الهيئة العامة للبترول، ومستشار للبترول في دولة الإمارات لعدة سنوات، إلى جانب أنه ساهم في العديد من الأعمال الخيرية على رأسها أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات وبناء عدد من المدارس، وتم تكريمه مؤخرًا من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على جهوده في المساهمة المجتمعية والأعمال الخيرية بمدن ومراكز المحافظة وخاصة كفر الزيات.

أزمة صحية مفاجئة

وأوضح شقيق عضو مجلس الشيوخ، أنّ الراحل تعرض مؤخرًا لجلطة مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى في زيورخ السويسرية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخله بعد محاولات لإسعافه.

وتابع أنه جارِ الانتهاء من الإجراءات ونقل الجثمان إلى القاهرة، ودفنه في مقابر العائلة، وتلقي العزاءفي مسقط رأسه بقرية النحارية، إحدى قرى مركز ومدينة كفر الزيات.