ابنة محمد عبد الوهاب بذكرى وفاته الـ33: كان لنا الأولوية في حياته بجانب فنه

قالت عفت عبدالوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب في ذكرى وفاته الـ33، إنًّ هناك العديد من ألحان والدها التي قدمها فنانون آخرون؛ ولكنها استمعت إليها بصوته المميز وأحبتها منه أكثر، موضحة: «حاجات كتير سمعناها منه قبل ما تطلع لكنه كان له صوته المميز وأي شيء من تلحينه حتى لو قدمه غيره، هتبقى حلوة».

وأضافت «عفت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «أحب أغنية أنا لك على طول للفنان عبدالحليم وتلحين والدي، وهي غنوة تجنن جميلة، ورغم حبي لعبدالحليم وصوته الجميل لكن لو غناها والدي كانت هتبقى جميلة».

وتابعت: «بالنسبة للجانب الإنساني والأبوي لأبي كان أولاده أول شيء في حياته والأولوية لهم رغم حبه لفنه وكان مهما جداً ولكن أولاده أيضا في نفس المستوى، وعلى طول متابع أخبارنا حتى لما تزوجنا.. لو تعبانين يبعت لنا أطباء ولازم الغداء معه كل يوم جمعة، ولم نشعر يوماً أن حياته للفن وفقط ولكن أولاده حاجه أساسية».