مسلسل مليحة يبدأ بأغنية محمد عبد الوهاب «يا ورد مين يشتريك»

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لميحة عام 2024 بفتاة تُدعى مليحة وتعيش برفقة عائلتها في ليبيا وذلك عقب تركها لفلسطين مع والدها ووالدتها وجدها وجدتها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وتدمير الاحتلال الإسرائيلي منزلهم.

يا ورد مين يشتريك

ومع بداية مشوقة من مسلسل مليحة في حلقاته الأولى بدأت بأغنية للفنان الكبير محمد عبدالوهاب «ياورد مين يشتريك».

وتأتي كلمات أغنية «ياورد مين يشتريك» كالتالي:

يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك

يهدي إليك الأمل الهوى والقبل : يا ورد

ابيض غار النهار منه خجول محتار

باس الندى ف خده وجرت عليه الأغصان

باسه الندي في خده و جارت عليه الأغصان

راح النسيم واشتكى جرح خدوده وبكى

أفدي الخدود التي تعبث فى مهجتي

يا ورد ليه الخجل فيك يحلو الغزل : يا ورد

يا ورد يا احمر قول لي مين ده اللى جرحك

جرح شفايفك وخلى على شفايفك دمك

شقت جيوب الغزل وانبح صوت القبل

على الشفاه التي تشرب من مهجتي

يا ورد ليه الخجل فيك يحلو الغزل يا ورد

اصفر من السقم ام من فرقة الأحباب

يا ورد هون عليك عاد بلبلك ولهان

يسأل عليك الربي والزهر والانهار

يهتف أين التي وهبتها مهجتي

يا ورد ليه الخجل فيك يحلو الغزل يا ورد

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة محمد دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، ومروان عايش، بالإضافة إلى حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين.