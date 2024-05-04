«صباح الخير يا مصر» يحيي ذكرى وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اليوم.. ذكرى وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب».

ذكرى وفاة الموسيقار محمد عبدالوهاب

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار محمد عبدالوهاب الذي توفي 4 مايو عام 1991، وكان أحد عمالقة الموسيقى في مصر والعالم، وأحد الفنانين الذين استطاعوا مواكبة التغيرات الفنية التي حدثت في عدة أجيال عاصرها.

وُلد الموسيقار محمد عبدالوهاب 13 مارس 1901، بالقاهرة، ووالده الشيخ محمد أبو عيسى كان مؤذنا وقارئا في مسجد سيدي الشعراني بمنطقة باب الشعرية.

التحق بفرقة فوزي الجزايرلي وأصبح يغني بين فصول المسرحيات وكان قد ترك دراسته وأسرته، ورغم بحث أسرته عنه لمحاولة إعادته إلى الدراسة لكنه هرب إلى فرقة السيرك مع دمهنور، والتحق بعد ذلك بنادي الموسيقى.