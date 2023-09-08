ابنة محمد عبدالوهاب: أبي رفض أن نعمل بالفن.. ولم يحب لقب الموسيقار

قدمت الإعلامية إيمان أبو طالب، حلقة خاصة من برنامج «بالخط العريض»، عن الحياة الشخصية لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، استضافت خلالها ابنته عفت، وحفيدته زينب أباظة.

والدي لم يحب لقب الموسيقار

وقالت عفت محمد عبدالوهاب: «والدي لم يكن يحب لقب الموسيقار، وكان يفضل أن يطلق على نفسه الموسيقي، وكان فنانا مختلفا».

وأضافت ابنة عبدالوهاب: «والدي كان يخاف من عدة أشياء أشهرها المرض وركوب الطائرات، لأن لديه وسواس قهري».

شروط عبدالوهاب لمن يتزوج ابنته

وأشارت إلى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يشترط التعلم والسيرة الطيبة في اختيار المتقدمين للزواج ببناته، مشيرة إلى أن والدها كان صديقا شخصيا للفنانة الكبيرة مديحة يسري، وكان أبا حنونا وهادئا.

وكشفت عفت خلال اللقاء مفاجأة وهي رفض والدها الموسيقار عبد الوهاب عمل أبنائه في مجال الفن رغم تعلقها الشديد بالبيانو فقد كان يخشى على أبنائه من أن يصيبهم مكروه.