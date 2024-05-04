تقرير تلفزيوني يستعرض مراحل زراعة ورق البردي في الشرقية: محمية زراعية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حكايات عن ورق البردي.. من الزراعة للحصاد وحتى التصنيع».

صناعة ورق البردي

واستعرض التقرير حكايات عن ورق البردي عن المصريين القدماء، وهو نبات مقدس مرتبط بالعلم والمعرفة وتدوين لحظات حياتهم وتفاصيل أخرى عن زراعة هذا النبات.

وتتركز زراعة البردي في مصر بقرية قراموص بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والتي تعتبر محمية زراعية في العالم، ليتم الكشف عن مراحل زراعة البردي بداية من الشتلة وحتى الإنبات وصولًا للصورة النهائية المعروف عن نبات البردي.

تفاصيل زراعة البردي في قرية قراموص

وكشف أحد المزارعين، تفاصيل زراعة البردي في قرية قراموص، موضحًا أنها القرية الوحيدة على مستوى العالم التي تزرع نبات البردي، ويتم نقل شتلة البردي من نبات أخرى وبعدها ينتظر الفلاح ستة أشهر للحصول على إنتاج من هذا النبات.

ولصناعة البردي أهمية عظيمة على مستوى العالم، خاصة أنه أول ورق تم تصنيعه في التاريخ، وهو نبات مائي يحتاج مياها غزيرة، ويبدأ التصنيع بأخذ النبات من الأرض وتقطيعه مقاسات بحسب الطلب.