«صناعة ورق البردي».. ورشة عمل بالمتحف القبطي 13 نوفمبر

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن القسم التعليمي بالمتحف القبطي، سينظم ورشة عمل تحت عنوان «صناعة ورق البردي» يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 نوفمبر الجاري، من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 12 ظهرًا.

وأضاف قطاع المتاحف في بيان، أن ورشة عمل اليوم الأول ستقدمها إيمان علي سليم ، مرمم آثار عضوية بكلية الآثار جامعة عين شمس، فيما تقدم داليا نبوي مسؤول ترميم متحف عواصم مصر، ورشة العمل الثانية بالمتحف القبطي، لافتا إلى أن المشاركة فى تلك الورش ستكون عن طريق الصفحة الرسمية على فيسبوك .

المتحف القبطي يختار قطعة الشهر

فى سياق متصل، أعلن المتحف القبطي، القطعة الأثرية المختارة لشهر نوفمبر الجاري، إذ جرى اختيار مخطوط من الورق للبشائر الـ4 باللغة العربية، التي وضعت بها رءوس المواضيع باللون الذهبي.

كما كُتِبَ داخلها بالخط الكوفي «الانجيل الطاهر والمصباح الزاهر ينبوع الحياة وسفينة النجاة الحوار يين الأطهار»، لافتا إلى أن تلك القطعة تعتبر من القطع المميزة، خاصة أن عليها تأثيرات من الزخارف الإسلامية.