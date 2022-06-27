«القومي للحضارة» ينظم ورشة عمل للأطفال عن صناعة وتحضير ورق البردي

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، ورشة تراثية عن حرفة صناعة ورق البردي والفنون المرتبطة بها، بمشاركة أشهر فناني صناعة ورق البردي، وبينهم الفنان عاطف علي سليمان من محافظة الشرقية، والذي شرح أساليب زراعة نبات البردي، الذي تشتهر بزراعته المحافظة وكيفية تحضيره كما كان متبعا في العصور المصرية القديمة.

الكتابة على ورق البردي

وأوضحت نانسي عمار، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري في المتحف، أنّ الورشة شهدت استعراض طرق تصميم الرسومات والزخارف ورسم رموز الكتابة المصرية القديمة على ورق البردي.

وأضافت منار حسن، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، أنّ مركز ترميم وصيانة الآثار بالمتحف، شارك بتقديم ورشة علمية تفاعلية عن صناعة الأحبار التي كان يستخدمها المصري القديم في الكتابة وكيفية تركيبها من مواد طبيعية، قدمتها الدكتورة منى جاويش أخصائي ترميم مخطوطات ووثائق أثرية بالمتحف.

الفن المصري القديم

وأعرب المشاركون في الورشة، عن إعجابهم بالنماذج التي عرضتها الورشة لأشكال متنوعة من ورق البردي، تبرز مدى روعة الفن المصري القديم على مر العصور.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عن تنظيم المتحف لمثل هذه الورش، التي تعكس الرؤية الاستراتيجية للمتحف، والتي تتمثل في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع، تكون دافعة للنمو والتقدم، وتفتح أمام المواطن المصري آفاقا واسعة لتلقي العلم واكتساب المعرفة، والإدراك الواعي لتاريخه وتراثه الحضاري.

وأشارت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، إلى أنّ الورش تهدف إلى تعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية، فضلا عن الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والتراثية والفنية بصورة مبتكرة، واختتمت الورشة بتسليم شهادات تقدير لجميع المشاركين.