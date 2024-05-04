مستشار الرئيس للصحة: مصر في طريقها للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ البحث عن أسباب الإصابة بالأمراض مكون أساسي في البرنامج الصحي المصري، مشيرًا إلى أن مشكلات الكبد في مصر كانت مزمنة، مثل البلهارسيا والالتهاب الكبدي وأورام الكبد وبعض الأورام الأخرى التي وضعها الرئيس السيسي كأولوية في الكشف المبكر.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنَّ «مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بـ سرطان الكبد، وكان السبب الرئيس هو التليف الناتج عن البلهارسيا، ولكن نجحت الدولة المصرية نجاحا كبيرا في القضاء على البلهارسيا».

وتابع مستشار الرئيس: «جرى وضع مصر في المنطقة الذهبية للسيطرة على التهاب الكبد الوبائي، فيروس سي، وهو بادرة طيبة جدا، إذ جرى علاج ملايين المرضى المصابين بهذا المرض وشُفي منه الغالبية العظمى وأصبحت الحالات نادرة جدا، بعدما كانت مصر أعلى دول العالم في معدلات الإصابة به».