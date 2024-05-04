الكشف على 1500 مريض في قافلة طبية بمدينة العاشر من رمضان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز صحة 46 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة.

تنفيذ فعاليات القافلة على مدار يومين

وأوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أن القافلة الطبية استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، واشتملت القافلة على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وتم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1500 مريض

وأضاف بيان مديرية الصحة، أن القافلة خلال اليومين قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1500 مريض من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.