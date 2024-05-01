الكشف على 1753 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
03:00 م | الأربعاء 01 مايو 2024
قافلة طبية
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم المديرية لقافلة علاجية طبية متكاملة في قرية هلا بمركز ميت غمر لتوقيع الكشف على الأسر الاكثر احتياجا والقرى البعيدة.
الكشف على 1753 مريضا في الدقهلية
وأكد مكين أنه تم توقيع الكشف على 1753 مريضا في قافلة علاجية بقرية هلا مركز ميت غمر بالتعاون مع الوزارة، مشيرا إلى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
وأضاف أنه القافلة الطبية ضمت 10 عيادات في العدDد من الأقسام، ومنها «2 أطفال، 2 باطنة، الجراحة، جلدية، رمد، عظام، نساء وتنظيم أسرة، معمل طفيليات وأشعة x ray».
حصيلة الكشف الطبي للقافلة
وجاء حصيلة الكشف الطبي للقافلة كالتالي:
باطنة 347
أطفال 331
جراحة 116
رمد 182
جلدية 237
أنف واذن 147
عظام 262
نسا وتنظيم اسرة 131
107 حالة أشعة عادية وموجات صوتية
فحوصات لـ 154 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم
تحويل 7 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم
إصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة