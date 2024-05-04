رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ اليوم

كتب:

أسماء زايد
12:07 م | السبت 04 مايو 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

اقرأ المزيد:

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: إتمام الشراكة مع «طلعت مصطفى» لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من فنادق تراثية

مصطفى مدبولي: كل قطاعات الدولة شاركت في مبادرة القضاء على فيروس سي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
بقلم أسماء زايد