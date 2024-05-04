رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ اليوم كتب: أسماء زايد 12:07 م | السبت 04 مايو 2024 رئيس الوزراء يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي: إتمام الشراكة مع «طلعت مصطفى» لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من فنادق تراثية مصطفى مدبولي: كل قطاعات الدولة شاركت في مبادرة القضاء على فيروس سي بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شرم الشيخ جنوب سيناء بقلم أسماء زايد