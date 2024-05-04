مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي

حرصت الفنانة مي سليم على الترويج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» الذي تشارك من خلاله بجانب الفنان أحمد الفيشاوي والذي سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما كان مقرر طرحه في عيد الفطر الماضي.

طرح البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك

شاركت الفنانة مى سليم البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور «إنستجرام»، وعلقت عليه: قريبا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم بنقدر ظروفك أنه سيتم طرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو لينضم إلى قائمة الأفلام الموجودة ضمن المنافسة في شباك التذاكر بالسينمات.

وجاء البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك يتضمن عددا كبيرا من أبطال العمل وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود ومحمود حافظ ونسرين طافش وإبرام سمير وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.