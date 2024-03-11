أحمد الفيشاوي يعلن عرض فيلم بنقدر ظروفك في عيد الفطر

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عرض فيلم بنقدر ظروفك في موسم عيد الفطر المبارك.

زفاف الفيشاوي ومي سليم في بنقدر ظروفك

ونشر أحمد الفيشاوي، كواليس مشهد زفافه على مي سليم داخل أحداث الفيلم، معلقا: «صور زفاف حسن وملك من فيلم بنقدر ظروفك، هستناكوا في عيد الفطر المبارك إن شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي ورمضان كريم».

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ منهم نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة وغيرهم من النجوم.